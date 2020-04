Negocios no esenciales continúan sin acatar la suspensión

La Paz.- A través una denuncia ciudadana a CPS Noticias, se informó sobre gimnasios, expendios de bebidas alcohólicas, tiendas de cosméticos, talleres mecánicos y estudios de fotografía que continúan sin acatar las medidas anunciadas por el Covid-19, ya que continúan operando en la ciudad a pesar de que el 1 de abril se anunció la suspensión de negocios no esenciales.

Ante la negativa de acatar esta medida, Omar Valdés Neria, director general de la Policía Municipal mencionó que no existe actualmente una sanción como tal que se aplique a los dueños de estos negocios que hagan caso omiso al cierre de sus establecimientos, sin embargo, señaló que empezarán a aplicar las sanciones de acuerdo con las faltas que rigen al Bando de Policía y Buen Gobierno, y según sea la falta, corresponderá a las horas de detención.

La suspensión de actividades y lugares anunciada aplica para templos, cines, teatros, galerías de arte, gimnasios, casinos, bares, centros nocturnos y salones de eventos, así como playas, balnearios, salones de belleza, salas de masaje y spa, parques turísticos y recreativos, esto con la intención de evitar aglomeración de personas, y de esta forma, evitar la propagación del virus Covid-19.

Mientras que se anunció que únicamente podrán operar tiendas departamentales, abarrotes, supermercados, mercados de abasto y negocios de provisión de alimentos y de enseres, instituciones bancarias, de telecomunicaciones y medios de comunicación, con las previsiones sanitarias y laborales necesarias, debido a que corresponden a actividades esenciales para la dinámica social, sin embargo, cualquier actividad y lugar que no entre dentro de esta clasificación, se encuentra en desacato a las medidas anunciadas por las autoridades de los tres órdenes de Gobierno derivadas de la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Finalmente, Valdés Neria aclaró que estas medidas y sanciones permanecerán únicamente durante la contingencia con la intención de evitar una propagación masiva del virus.