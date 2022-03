Netflix libera el teaser de Drive to Survive temporada 4

La serie que nos ha sacado una alta dosis de competencia, adrenalina y, por qué no, uno que otro enojo está de regreso. Se trata de Drive to Survive, la serie de Netflix que despertó el gusto por las carreras entre conocedores y extraños, vuelve en su cuarta temporada, con la participación de los mejores pilotos del mundo.

Si tu eres fan de las carreras, entonces ya estás familiarizado con nombres cómo: Hamilton, Checo Pérez o, el recién ganador, Max Verstappen. Pues, sí: vuelven los pilotos que han conquistado a millones de fanáticos en todo el mundo; vuelven a encender las pistas, en la serie que retrata los momentos más íntimos de los corredores más veloces.

Drive to Survive regresa con esta cuarta entrega, a través de la plataforma de Netflix. Apenas ayer lunes, 28 de febrero, se reveló el tráiler con un corto video acerca de lo que veremos próximamente en la pantalla chica.

El tráiler, que dura poco más de un minuto, no nos da mucho detalle acerca de los puntos claves o misterios que se desvelarán, próximamente; pero si ya viste la primera, segunda y tercera temporadas, seguro ya conoces los pormenores y rivalidades entre las grandes marcas, como Mercedes, Red Bull, Abu Dhabi; así como algunos de sus secretos y problemas.

Ya sabemos quiénes ganaron las carreras, pero no todo lo que ocurrió en la jornada de 2021. Fuimos espectadores de la visita de la Fórmula Uno a México, del papel de Checo Pérez en las carreras y los hechos o datos duros que vemos en la prensa deportiva; pero la serie te da el plus de revivir, en contexto dramatizado, los pormenores y el detrás de cámaras, que no conoces.

Para que vayas calentando motores, por acá te compartimos la sinopsis oficial que extiende la producción de Drive to Survive.

“La cuarta temporada volverá a mostrar a los aficionados todo lo que sucede detrás de escena para que sean testigos de primera mano de cómo los pilotos y los equipos se preparan para luchar por la victoria en una de las temporadas más dramáticas del deporte hasta la fecha”, decía el comunicado publicado por la F1 y Netflix a principios de este mes. “Prepárate para sumergirte en las mayores rivalidades, podios inesperados y la intensa batalla por el título entre Mercedes y Red Bull, con la tensión en su nivel más alto dentro y fuera de la pista”.

La serie volverá a ser producida por Box to Box Films, con los ganadores de un Oscar, James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona), como productores ejecutivos.

El éxito de las tres primeras temporadas de Drive to Survive aumentó el interés global de la F1 y ayudó a atraer más audiencia de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos. La tercera temporada se convirtió en la serie más vista de Netflix, tras su lanzamiento, y logró la rara hazaña de superar a la primera en términos de audiencia.

La serie llegará a la pantalla chica el próximo 11 de marzo. Promete que retratará desde adentro todo lo que se vivió en el 2021; desde enojos, frustración y, seguro, la pelea entre Lewis Hamilton y Max Verstappen, al final de la jornada.

Por acá te dejamos el tráiler, para que vayas agendando la cita con la fórmula Uno con Drive to Survive que promete sacar chispas.