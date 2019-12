Ni hacer ejercicio es seguro, denuncian ciudadanas que en el cerro de Las chivas están asaltando

Graciela de la Cruz Gámez

Maribel Díaz, denunció para CPS Noticias los múltiples asaltos que han ocurrido en el conocido cerro de Las chivas ubicado sobre el Boulevard Forjadores en San José del Cabo, donde familias completas acuden diariamente por la mañana y tarde, a realizar actividades físicas, ya que ha sido un espacio donde por mucho tiempo deportistas se reúnen a disfrutar de la naturaleza y los hermosos paisajes que este lugar ofrece.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la mañana, a plena luz del día y las ciudadanas afectadas directamente decidieron no denunciar por la burocracia en los ministeriales y al final no llegan a una conclusión.

“A principios del mes de noviembre asaltaron a unas amigas, les quitaron sus celulares, las amenazaron de una forma muy cruel, posteriormente me entero de una chica que quisieron violar en el mismo lugar, me parece que hay que hacer algo que no tenemos que esperar a que sea 25 de noviembre para decir vamos a pintar de naranja el municipio, no debe ser así; tenemos que pintar todos los días del año”.

Mencionó que está muy fuerte el problema de violencia e inseguridad en Los Cabos, sobre todo los asaltos; donde detalla que la sociedad no debe ser apática y normalizar los asaltos ocurridos, especificó que, a raíz de las balaceras ocurridas en el municipio hace varios años, el pueblo cabeño ha tomado los asaltos como situaciones que no son graves.

En relación a las denuncias, explicó que hoy en día nadie quiere denunciar por temor hasta de las mismas autoridades, lo cual es grave porque no existen registros de lo que está sucediendo a nivel local, y por lo mismo se están omitiendo muchas de las cosas de las que pasan.

La ciudadana comentó que, a raíz de la situación vivida con sus amistades, se siente insegura hasta en el lugar donde le otorgaba calma y tranquilidad el caminar, ahora forzosamente tiene que caminar acompañada para prevenir cualquier situación lamentable; por lo que hizo un llamado a las autoridades para que atiendan la situación.

“Refuercen la seguridad en Los Cabos, que realmente existan en las colonias más patrullas, ya que a veces solo es una la que se encarga de vigilar un sector grande, les falta lo primordial; que haya un presupuesto más efectivo para seguridad en Los Cabos”.