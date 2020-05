Ni siquiera la entrada del T-MEC reactivará la economía del estado: Canacintra

Ante tales condiciones es necesario el llamado a los Gobiernos federal, estatal y municipal para que brinden apoyos reales: Sánchez Moroyoqui

La Paz.- La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación consideró que, para los tiempos que se viven frente a una crisis económica que va en declive, ni siquiera la entrada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) funcionará como una salida alterna a las dificultades económicas por la pandemia del Covid-19.

Así lo externó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) La Paz, Jesús Alberto Sánchez Moroyoqui, quien además añadió que ante tales condiciones es necesario el llamado al Gobierno federal, estatal o municipal para que brinden apoyos reales.

“Si nos vamos hasta el primero de julio sería un mes y medio más, ya estaremos en condiciones muy vulnerables para reactivar la economía del estado de Baja California Sur en cuanto a las MiPyMes. Sin una economía, no hay flujo de efectivo y se va deteriorando la economía. Te vuelvo a reiterar, las MipyMes fueron las que se la jugaron con Baja California Sur en cuanto a no dar de baja a sus empleados, y si no tienen un apoyo del Gobierno federal, estatal o municipal para soportar 45 días más, van a tronar, va a colapsar la economía del estado en cuanto a las MiPyMes”, expuso.

Precisó en ese sentido que, el tema de pago de servicios, impuestos, nómina, e incluso la alimentación de la propia familia serán pagos que no podrán esperar hasta el primero de julio.

Insistió que se trata de un tema muy difícil y sensible en el que el Jefe del Ejecutivo estatal tendrá que tomar la responsabilidad y las mejores decisiones para el Estado, basados en los datos duros con los que cuenta a la mano sobre el contexto de la pandemia por el Covid-19.

Por último hizo un llamado a los sudcalifornianos a no desesperar, a ser creativos, pero sobre todo a tratar de mantener la mente tranquila, pensar en positivo; y en específico las familias más vulnerables, con dificultades económicas, que tengan fe, por lo que la solidaridad y empatía serán fundamentales en estos tiempos de crisis.

No obstante, cabe recordar que el pasado 24 de abril del presente año el Gobierno de Estados Unidos notificó a su Congreso el cumplimiento de los gobiernos de México y Canadá de todos los procedimientos internos requeridos por ellos para la entrada en vigor del T-MEC, entre otros, para impulsar la recuperación económica de nuestro país y de la región de América del Norte posterior a la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.