Nicolas Beltrán se prepara para un 2023 competitivo

El boxeador sudcaliforniano Nicolas Beltrán, quien recientemente tuvo un compromiso en Sinaloa en el que salió victorioso, se prepara para su próximo combate el 21 de enero en La Paz, al cual se informó que asistirá Erick “Terrible” Morales, en su regreso a la capital de Baja California Sur.

Beltrán participio en la primera “Carrera Indígena y Afromexicana” que se realizó en la ciudad capital, por lo que CPS Noticias habló en exclusiva con el joven pugilista, quien contó sobre los planes que tiene a corto plazo en la siguiente función de boxeo, así como su participación en la reciente competencia.

De la misma forma. habló sobre su sentir en la carrera que se llevó a cabo en el malecón costero.

“La verdad, me sentí muy bien. Es la primera vez que corro una carrera de este tipo y esta fue mi última trotada fuerte que me sirve a manera de preparación. Tengo entendido que quedé en quinto lugar y me parece buen resultado, lo tomé como un hobby, pero soy muy competitivo y no me deje”.