Niega AMLO despidos en Salud son ajustes, había mucho administrativo

México, 16 Ene (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que sea su objetivo despedir al personal del desaparecido Seguro Popular y aclaró que hay ajustes porque el sector salud tenía más empleados adminsitrativos que médicos y enfermeras.

“La proporción de trabajadores administrativos en el sector salud estaba muy desbalanceada en proporción a los médicos y enfermeras”, comentó en su conferencia de prensa matutina, al señalar que era de 30 por ciento, cuando lo óptimo es tener apenas 6.5.

Detalló que solo para atender las solicitudes de afiliación del desaparecido Seguro Popular, se tenía en la base de datos a 6 mil 500 trabajadores.

“Era mucha la carga administrativa, estaba muy desbalanceado. Necesitamos médicos, necesitamos enfermeras y había muchos, miles de afiliadores del llamado Seguro Popular”, señaló.

Esta mañana, trabajadores del sector se manifestaron afuera del Palacio Nacional para exigir al presidente López Obrador plazas en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

También pidieron ser atendidos por Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, quien acompañó al mandatario federal en su conferencia matutina.

No obstante, el jefe del Ejecutivo rechazó que se estén aplicando despidos de trabajadores de atrora Seguro Popular y afirmó que se están buscando opciones para brindarles empleo.

“No han sido despedidos los trabajadores, lo que sucedía es de que en medio del caos del manejo del sector salud eran mucho más los trabajadores administrativos que los médicos y que las enfermeras.

“Ya no hace falta afiliar, afiliadores, porque todos los ciudadanos tienen el derecho a ir a un centro de salud, a un hospital. Vamos a procurar no despedir a nadie, ver qué tareas pueden llevar a cabo en el nuevo plan y desde luego había muchas irregularidades, estamos poniendo orden, pero no es el objetivo despedir gente”, aclaró.

Los extrabajadores que se manifestaron en Palacio Nacional han amagado con el bloqueo de vialidades, incluso el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México si no son atendidas sus demandas.