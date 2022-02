Suspenden a Whoopi Goldberg por negar que el Holocausto es un hecho racial

La actriz y presentadora Whoopi Goldberg, está en serios problemas, luego de que este lunes hiciera unos polémicos comentarios respecto al Holocausto y la comunidad judía. Tanto así, que la cadena ABC News la suspendió este martes por dos semanas para que reflexionara sobre sus palabras y el impacto que tuvieron.

A todo esto, Goldberg a través de su programa transmitido en la cadena ABC, habló sobre el Holocausto y negó que este hecho histórico tuviera una motivación racial, pues según ella sólo se trataba de “personas blancas matando a personas blancas”.

“Si vamos a hablar de este tema, seamos fieles a la verdad. El Holocausto no es una cuestión racial? No. No tuvo que ver con la raza. No es una cuestión de razas. El Holocausto representa la inhumanidad del hombre hacía él hombre, pero no tiene que ver con la raza. Fueron blancos matando a blancos”, afirmó.