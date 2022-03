Niega Ayuntamiento acoso a transportistas y dice hacer cumplir la ley

Luego de que un grupo de transportistas turísticos se manifestaran de manera pacífica a las afueras del palacio municipal, CPS Noticias tuvo un acercamiento con Omar Torres Orozco, director municipal del Transporte en Los Cabos quien afirmó que ningún turista o prestador de servicio ha sido violentado, solo se cumple con la ley.

En cuanto a si se incumplió con el acuerdo emitido por parte del Gobernador del Estado, el director municipal destacó que el municipio se rige por sus reglamentos internos por lo que no pueden ser tan conducentes ni tan flexibles ante la ley.

Sin embargo, cuando este medio periodístico le cuestionó sobre las acusaciones por parte de los transportistas turísticos de que los inspectores del transporte han sacado a los turistas de los vehículos dijo, “

“No, no creo, los inspectores no están haciendo eso de bajarlos, porque también se han pedido las muestras o videos donde ellos me muestren de verdad que están bajando a los turistas y poniéndolos en taxis y hasta la fecha, el día de hoy no tengo ninguna evidencia de eso, porque saben los inspectores que sería sancionados por parte de la dirección, se les giró la instrucción de que no molesten a ese grado al turismo”, recalcó.