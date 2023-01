Niegan que el campo de Aguajitos se encuentre cerrado

La semana pasada, se dieron a conocer los trabajos realizados en el campo de Aguajitos por parte del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM) y Servicios Públicos Municipales, como el restablecimiento en el servicio de luminarias en la zona. Posteriormente, se informó que el espacio deportivo ya se encontraba abierto para el público.

Sin embargo, a la redacción de CPS Noticias llegó una denuncia ciudadana en la que se expone que, a la fecha, el campo permanece cerrado con candado y con las luces apagadas por las noches, para que nadie pueda utilizar las instalaciones deportivas.

Por esta razón, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos buscó a la head coach de “Marea Azul”, Nancy Félix Cazares, quien negó que dicho espacio deportivo se encontrara cerrado y careciera de iluminación, pues aseguró que este cuenta con dos tipos de luminarias que fueron instaladas desde abril del año pasado. Explicando que una es la propia del lugar, la cual es utilizada por los equipos durante sus entrenamientos y otra que le pertenece a Servicios Públicos.

“El campo no está cerrado ¡Eso es mentira! El campo no tenía luz desde abril del año pasado. Yo he estado metiendo formatos al INDEM y a Servicios Públicos. Antes no había una sola lámpara que prendiera, ahora hay un faro también.

El INDEM me preguntó qué podía aportar y pues pusimos los focos. Hay un candado en la parte de abajo que me pidió el INDEM que pusiera, porque lo estaban utilizando como estacionamiento. La puerta de arriba que es la principal en la avenida del G20, nunca se ha abierto, no se tiene idea de quién tiene llave de esa puerta“, dijo.

Respecto al alumbrado mencionó que la luz pública es la única que permanece encendida por las noches, la cual se apaga y prende cada cierto tiempo, ya que funciona con una fotocelda. En tanto a las entradas, aclaró que la única que permanecía cerrada era la de arriba por orden del INDEM.

“Tiene que haber alguien del INDEM para que les diga. Ya se ha platicado con los vecinos, porque dejan latas de cerveza y botellas de vidrio rotas en el campo. Yo como coach tengo que cuidar la seguridad de los niños”, dijo.

Este medio periodístico también buscó al titular del INDEM, Fernando Castillo para saber cuál era su opinión sobre este tema, quien explicó que dicho lugar cuenta con un horario establecido, siendo este de 6 de la mañana a 10 de la noche, por lo que, evidentemente, la cancha permanecerá cerrada fuera de las horas antes señaladas.

“Si quieren ir después de esos horarios regularmente el espacio está cerrado, tendrían que ser específicos a qué hora fueron, por ejemplo, aquí la Unidad Deportiva ‘Rodrigo Aragón Ceseña’ se abre desde las 5 am y se cierra hasta las 10 de la noche. No es recomendable que vayan después de esos horarios, porque ya no hay luz y es inseguro”, mencionó.

Es así como las autoridades aclaran el por qué las instalaciones permanecen cerradas fuera de horario, así como el por qué se busca el resguardo de las instalaciones.