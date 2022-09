Niega Contraloría revictimización en caso de hostigamiento sexual en Indem

Derivado al caso en el que una de las presuntas víctimas de hostigamiento sexual por parte directivos del Instituto del Deporte del Municipio (INDEM Los Cabos), acusara a la Contraloría Delegacional en Cabo San Lucas por revictimización y obstaculización de su caso denunciado, Lorena Berber, contralora municipal del XIV Ayuntamiento de Los Cabos, mencionó que se dará seguimiento al tema con total transparencia.

Fue el pasado 11 de julio del año en curso, cuando una trabajadora interpuso una denuncia formal en contra del coordinador del INDEM en Cabo San Lucas, Jaime Iván “N”, por el delito de hostigamiento sexual, ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Luego del esto, mencionó haber sido víctima de revictimización y obstaculización de su caso, al ser presionada a dar una declaración al área de Contraloría para un supuesto seguimiento, donde refirió que lejos de ayudarle, le perjudicó. Sin embargo, la contralora respondió que se están llevando a cabo los procesos adecuados y que no se pueden adelantar a los hechos.

“El tema se está llevando en la Coordinación Delegacional de Cabo San Lucas, lo que es la Contraloría Delegacional, donde no hubo tal caso. La indicación es que llevemos a cabo todos los procesos, pero siempre con el debido proceso, no violentando la normatividad, no podemos nosotros adelantar un hecho.

Nosotros debemos mandar llamar a los testigos en lo que es en audiencias. De hecho, me enteré del tema por las redes sociales. Tendremos una reunión con la estructura de la Delegación de Cabo San Lucas para ver de qué se trata el tema y darle seguimiento”, refirió Lorena Berber.