Ninel Conde toca la puerta de Palacio Nacional en busca de ayuda

Esta mañana de martes, la actriz y cantante Ninel Conde, acudió a Palacio Nacional para entregar una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y pedirle ayuda para ver a su hijo Emmanuel, con quien no ha podido estar hace tres meses, pues Giovanni Medina, su expareja y padre del pequeño, ha impedido constantemente el acercamiento entre ambos

A las afueras del inmueble presidencial sobre la calle Moneda en el Centro Histórico, Ninel afirmó que asiste en calidad de ciudadana y madre y no como la artista Ninel Conde sino Ninel Herrera.

Respecto a las declaraciones que Medina ha hecho en distintos medios de comunicación sobre el peligro que corre el pequeño si está al lado de ella, ya que afirmó que con contrajo coronavirus, responde:

“Una madre no puede ser peligrosa para su hijo cuando lo único que hace es trabajar, el hecho de viajar no es una causa para que el señor diga que no puedo ver a mi hijo. La custodia no la tiene él, ninguna autoridad judicial se la puede dar, sólo tiene un papel lleno de mentiras diciendo que abandoné al niño y que tengo coronavirus, lo cual no es cierto”.