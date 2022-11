“No tengo ningún problema con el profe Leggs”: Víctor Castro

Una semana después de que se llevó a cabo el primer informe del alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, explicó a medios comunicación, el motivo de su ausencia, externando que no pudo asistir por temas personales.

“Yo no pude asistir, tuve un problema de última hora que no puedo estarlo planteando a cada momento, pero es un asunto privado, ya no me permitió cumplir, hablé con Leggs yo temprano, yo los profesores los estuve recibiendo, todos los recibí, pero no pude asistir y hablamos Leggs y yo. Estamos totalmente unidos, no tengo ningún problema, al profe yo lo respeto mucho, lo aprecio mucho, es un buen compañero del movimiento y tiene todo mi afecto y respaldo el alcalde y le mando un abrazo. Yo he trabajado muy bien con Leggs y todo su equipo, no tengo ninguna dificultad”.