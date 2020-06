Ninguna multa aún para negocios infractores de medidas sanitarias

De acuerdo con Blanca Pulido Medrano, quien es comisionada estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), a pesar de que algunos establecimientos han violentado las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, solo se ha procedido a la suspensión del lugar, y no se ha aplicado ninguna multa, esto en consideración a la crisis económica en la que se encuentra la entidad ante la pandemia por el Covid-19.

“Hasta el momento no tenemos aplicación alguna de multa en ningún establecimiento, sabemos que fue afectada toda la economía de toda la población y si se me ha solicitado que, por primera vez, se vaya al apercibimiento de manera escrita y evitar la multa por la cuestión del daño económico”, explicó.

Señaló que en última instancia sí se podría recurrir a las multas, sin embargo, señaló que es falso que la COEPRIS esté multando e invitó a la población a denunciar estos hechos.

“En las empresas que no acaten las instrucciones, nosotros estamos comentando la falta, luego es el apercibimiento y si no cumple, con la pena ahí sí podría ser multa. Sin embargo, por ahí dicen que estoy multando y con cantidades exorbitantes, pero hasta ahorita no hay ninguna, y si alguien ha efectuado algo de hacerse pasar por verificador de la COEPRIS y que llegue a multar, háganoslo saber inmediatamente”, expresó.