Niños celebran su día desde sus casas por pandemia del Covid-19, comparten que extrañan asistir a la escuela

Hoy 30 de abril, Día del Niño les ha tocado a los infantes celebrar de una manera diferente ante la pandemia del Covid-19 que se vive, por lo que Sajir Humberto, quien tiene 6 años de edad compartió para CPS Noticias vía telefónica que lo único que quiere este día es divertirse:

“¿Qué quieres hacer hoy?: divertirme, jugar con mis primos y amigos; yo si estoy haciendo tareas casi todos los días. Hoy me gustaría divertirme mucho, me regalaron juguetes”, dijo el pequeño Sajir.

El niño Hugo Emiliano quien tiene 9 años compartió que aunque se la está pasando bien el Día del Niño, extraña ir a la escuela para jugar con sus amigos:

“Ahorita lo que me gustaría hacer es comer y andar jugando. Extraño ir a la escuela porque ahí jugábamos mucho, platicabamos; antes me divertía pero nada más que como nació la pandemia, me tuve que quedar encerrado”.