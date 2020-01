Niños explotados, el otro rostro de Los Cabos

En diciembre del 2016, la entonces PGR atendiendo una denuncia del Consejo Coordinador de Los Cabos, desalentó la participación de los niños siendo detenidos 11 padres de familia (en su mayoría madres de familia) que tenían a 15 niños de 1 a 12 años de edad vendiendo chicles y artesanías en la Marina. A raíz de ese operativo donde intervinieron el DIF a través de la Procuraduría de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo (Pamar), Seguridad Pública, Inspección Fiscal, Derechos Humanos, entre otra instancias, el problema disminuyó, sin embargo, hoy en día vuelve a resurgir lo que llevó a las autoridades actuales a retomar el tema, ahora solicitarán la intervención de la Fiscalía General de la República. Se han detectado 24 menores y adolescentes vendiendo en la zona de la Marina y 42 niños y adolescentes en la playa El Médano

Leticia Hernández Vera

Ligia Romero gutiérrez

Cabo San Lucas.- Niñas y niños indefensos, asustados, que rondan la calle hasta horas de la madrugada, abordando a los adultos o turistas para venderles dulces, chicles o artesanías, ese es el otro rostro de Los Cabos, de un destino turístico exitoso pero que trae consigo este tipo de problemáticas sociales.

Cada que inicia la temporada alta turística, aparecen esos pequeños de rostros tristes, sin ilusiones, con la responsabilidad a cuestas de llevar sustento a su hogar o a quienes así lo exigen, enfrentando una serie de peligros; y esas imágenes parecen ser ya tan normales para todos, cuando asoma una grave problemática que implica la explotación infantil entre otros ilícitos.

Para Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, quien interpusiera formal demanda en 2016 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para que tomara cartas en el asunto, aseveró, “este hecho de la explotación laboral infantil es algo que no podemos permitir y no nos cansaremos en alzar la voz y denunciar estos hechos, que esas personas que están explotando a los niños y adolescentes sepan que no los vamos a dejar de denunciar, que las autoridades intervengan y pongan orden”, aseveró.

Cehua Guadalupe Márquez Armenta, directora de Atención Ciudadana y Vinculación Social de la Dirección General de Seguridad Pública, acepta que este problema de niños explotados laboralmente ha ido en aumento, y agrega: ‘’es un tema que nos interesa a todos, no sólo como tema de Seguridad, sino como ciudadanos, a los empresarios”.

“Compartimos en la mesa de trabajo con la regidora Isabel Castro, presidenta de la Comisión edilicia de Bienestar Social, que ya hace un tiempo se abordó el tema con autoridades de la Marina, Sedena, Policía Estatal, inclusive en aquel momento era Gendarmería, ahora Guardia Nacional”.

Hemos compartido con la coordinadora del Programa Pamar del DIF el cómo poder coadyuvar cada quien desde su trinchera hasta la operatividad en cuestión de prevención del delito, siempre con la mejor disposición de sumarnos a estas acciones de atención y prevención.

“Que seamos un equipo donde entremos de lleno, no abandonar o dejar de la mano lo que ya está trabajado, expandirnos, sumarnos porque esto es interés de todos como municipio, con otras instancias de los tres niveles de gobierno, estar presentes, trabajar de la mano, no soltarnos, son muy importantes las otras instancias, como decir DIF, Derechos Humanos, porque de alguna manera interactuamos y damos nuestra opinión, se hizo un operativo hace tres años que dio resultados y hay que seguir esos protocolos, sumarnos para trabajar en coordinación por el bien de los niños”.

Se han detectado 24 menores y adolescentes vendiendo en la zona de la Marina y 42 niños y adolescentes en la playa El Médano: PAMAR

Por su parte María Elena Solis Ruiz, coordinadora del Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo (Pamar) informó que han estado trabajando en la temática de trabajo infantil y de alguna manera están involucrados directamente para trabajar con esa población de los niños que trabajan en la zona de la Marina y El Médano.

Indicó que realizan censos de trabajo infantil y el último que llevaron a cabo, que fue en el mes de abril, reveló que la problemática va en aumento y están por hacer un segundo censo en este 2020.

Recordó que por ese operativo del 4 de diciembre del 2016 con la intervención de la PGR se desalentó la participación de los padres de familia que tenían a los niños trabajando hasta la madrugada, siendo en total 12 madres de familia detenidas por tener a 15 niños entre uno y 12 años de edad vendiendo hasta altas horas de la noche, utilizando a los niños y adolescentes para la mendicidad.

Se detuvo a los padres de familia, algunos aprendieron la lección y por el seguimiento que realiza el DIF Municipal, ya dejaron esa práctica, pero otros aún siguen explotando a sus hijos o parientes, porque algunos se hacen pasar por tíos de los niños y jóvenes, llegan por algún tiempo al destino y después se van, quizá a otros lugares, pero esto pareciera un asunto de nunca acabar.

Ya hubo la aplicación de la ley, disminuyó la problemática pero hoy nuevamente está resurgiendo el problema por lo que es importante que se retomen los operativos y la intervención de la Fiscalía General de la República para desalentar el trabajo infantil.

Reveló la entrevistada que han detectado de acuerdo al último censo de abril 2019 en la zona de la Marina, a 14 niñas y adolescentes y 10 niños y adolescentes; y en El Médano 21 niños y adolescentes mujeres y 21 niños y adolescentes hombres.

En tanto que el Jefe de Inspección Fiscal, José Manuel Márquez dijo que esta dependencia está en la mejor disposición de retomar los operativos, pero es la autoridad federal la facultada para realizar las detenciones de los padres y ya el DIF a través de la Procuraduría y Casa Hogar hacerse cargo de los menores.

Convoca a reunión Regidora Isabel Dolores Castro, presidenta de la Comisión Edilicia de Bienestar Social para emprender operativos ante grave problema de explotación infantil y toda clase de abusos contra niños, niñas y adolescentes

La regidora Isabel Dolores Castro, con la participación de Derechos Humanos, DIF Municipal, Inspección Fiscal, Seguridad Pública y la Asociación Amigos Empresarios de Cabo San Lucas, instaló una mesa de trabajo para abordar, atender y resolver el grave problema de la explotación infantil y toda clase de abusos contra niñas, niños y adolescentes, acordando sumar a más instituciones e invitar a la Procuraduría General de la República (PGR) parar realizar nuevamente operativos e inhibir esta problemática.

En el marco de esta reunión de trabajo, los asistentes coincidieron en señalar que nuevamente está creciendo el problema en el área de la Marina de Cabo San Lucas, pero sobre todo en la playa El Médano, por lo que en una siguiente reunión determinarán a partir de cuándo se llevan a cabo estas acciones para resolver este grave problema.

La regidora Isabel Dolores Castro, presidenta de la Comisión edilicia de Bienestar Social explicó que se hará la convocatoria a diferentes instancias a participar, incluso a la PGR, recordando que hace algunos años participaron e incluso hubo detenciones de adultos a quienes se les comprobó que estaban explotando laboralmente a los niños, los mantenían trabajando en la zona de la Marina hasta altas horas de la noche.

Dijo que recurrirán a todas las instancias necesarias para que sean un éxito los operativos, para lograr erradicar este problema que es algo muy difícil, pero se tratará de hacer lo mejor posible para que los niños no sigan siendo abusados tanto laboral como sexualmente.

Urgente tomar acciones para inhibir esta situación que pone en riesgo a nuestros niños: Carlos Tinoco

Por su parte, el presidente de la Asociación Amigos Empresarios de Cabo San Lucas, Carlos Tinoco mostró un cartel que se colocará en todos los establecimientos a fin de solicitar a los ciudadanos que no den dinero a los niños, si quieren ayudarlos que les otorguen alimentos o bien ropa, pero no dinero en efectivo, porque eso sólo provoca que mayores de edad los sigan explotando.

Abundó el empresario de Cabo San Lucas que fueron convocados por la regidora Isabel Dolores Castro a efecto de darle continuidad al tema de la explotación infantil, que es un problema grave en el municipio, “nos da vergüenza vivir en una comunidad donde se den este tipo de malas prácticas contra la niñez”, acotó.

Mencionó que todavía se detecta la presencia de niños a todas horas del día en muchos de los casos siendo explotados de manera laboral, “es un tema que nos atrajo a la convocatoria y nos hizo venir a esta mesa de trabajo, aportando ideas para que se tomen las acciones necesarias para erradicar las malas prácticas que se han ido desterrando del centro de Cabo San Lucas, ante la presión por parte de la asociación; pero, esos niños han migrado hacia la zona de El Médano, por lo que hay que seguir insistiendo y reiniciar operativos para inhibir y erradicar estas prácticas, que se sumen Seguridad Pública, la PGR y todas las instancias municipales y estatales”, concluyó.

´´Nosotros como grupo hemos estado levantando la voz en este tema de la explotación infantil, puesto que lo vivimos todos los días, si bien es cierto hay una necesidad en las familias como ellos se justifican, no lo comparto por la oferta laboral que existe en Los Cabos, cuando cae la noche esto se vuelve demasiado preocupante, se habla incluso de explotación sexual, no me consta sin embargo me ha llegado mucha información al respecto´´.

Reiteró que no se pueden permitir estas malas prácticas que están acabando con la inocencia y derechos de los menores.

´´La realidad de los niños es que empiezan a laborar a las 8 de la noche, cuando llega una camioneta, baja a diez niños que evidentemente no son hermanos, que no los traen sus papás, los ponen en diferentes puntos y quien los esté manejando está vigilando que no les tomen fotos, porque ha pasado que les hemos tomado evidencias para hacerle llegar a las autoridades, porque cuando ellos hacen operativos no se dan cuenta, no ven nada´´ .

Señaló Carlos Tinoco que es muy triste ver a niños con discapacidad en las calles, en silla de ruedas, y la señora por un lado pidiendo dinero, es intolerable que siga este problema sin que la sociedad actúe.

´´Muchas veces se ha detectado que dentro de la mercancía que venden también ofrecen sustancias ilícitas, es otro nivel, yo creo que esas criaturas deben de estar en la escuela y a las ocho de la noche en la cama´´.

Los menores que sufren explotación laboral se encuentran a merced de las adicciones, el abuso sexual y la iniciación temprana como infractores: alertó edil Isabel Castro

Cabe hacer mención que la regidora Isabel Dolores Castro Aguirre, en un posicionamiento que presentó en la sesión de Cabildo del mes de noviembre, afirmó que lamentablemente en el país, cientos de infantes trabajan obligados por la desigualdad, en espacios y circunstancias infrahumanas; el fantasma de la explotación laboral infantil es una penosa realidad que arrebata sueños, condenando a nuestros niños a trabajar a edades impensables, sujetos a horarios infames o pagos miserables.

De acuerdo a cifras del INEGI, en México existen al menos 2 millones 217 mil 648 niñas, niños y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, de éstos el 27 por ciento son realizados por niñas y el 73 por niños. Según el mismo INEGI, los motivos por los que trabajan son para pagar sus propios gastos en su caso la escuela o bien, el hogar necesita de su aportación; sea cual sea la causa, las circunstancias de indefensión tan propias de los infantes, los convierte en víctimas silenciosas de un modelo económico cruel e insaciable que no se detiene a recapitular sobre la pérdida sistemática de nuestros menores, resaltó la regidora.

Indicó que según la propia Unicef, para tener en cuenta las cifras de explotación infantil en el país, deba considerarse únicamente como trabajadores infantiles a aquellos que se desempeñan en los sectores primario o secundario, invisibilizando a los que para poder sobrevivir realizan trabajos de cuidados de autos, tragafuegos o limpiaparabrisas; en cualquiera de las anteriores situaciones, los menores que sufren explotación laboral se encuentran a merced de las adicciones, el abuso sexual y la iniciación temprana como infractores.El artículo 123 apartado A de la Constitución, señala claramente: “Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas“. Corresponde al Estado Mexicano garantizar mejores condiciones de vida para nuestras niñas, niños y adolescentes, “pero es menester que nosotros como ciudadanos, rompamos el silencio ante cualquier práctica abusiva que lesione la integridad de nuestros infantes”, subrayó la Edil.

Cifras del problema de explotación laboral infantil

De acuerdo a la representación de la Unicef en México, “nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil sólo superado por Tailandia”. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 21 mil niños son captados cada año por redes de trata, 45 por ciento son niñas indígenas. Según información de la CNDH, el negocio de la explotación infantil alcanza 37 mil millones de dólares anuales y la omisión por parte de autoridades cuesta 42 mil.

“En el año 2010, la fallecida activista y entonces representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Los Cabos, Lucina Álvarez, tuvo la valentía de denunciar a nivel nacional la existencia en el municipio de Los Cabos de redes de prostitución infantil que ofrecían a niñas y niños como servidores a turistas extranjeros; en aquel entonces trascendió la existencia de casas de prostitución en Migriño, así como el desmantelamiento de una red de pornografía infantil en Comondú”.

Por todo ello, la regidora Isabel Castro Aguirre planteó a sus compañeros ediles a admitir que el factor de desarrollo, aparejado con la ausencia de equilibrio social, pone en grave riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes, tal y como lo denunció la articulista Julieta Cardona en el año 2013, y lo ha señalado la Asociación Amigos Empresarios de Cabo San Lucas, la existencia de explotación infantil en el área de El Médano y zona centro del puerto e hizo un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y desde luego municipales, para que intervengan de manera inmediata a través de operativos, así como el establecimiento de programas y políticas públicas que contribuyan atenuando el lamentable lastre de explotación infantil y toda clase de abuso contra los niños del municipio.

Como sociedad somos indiferentes ante lo que le ocurre a los niños en la calle: Nora Alvarado

Para Nora Alvarado, fundadora de Asociación de Amigos de Cabo San Lucas, es muy grave lo que está pasando en relación al problema de explotación infantil y subrayó que nadie de las autoridades está poniendo voluntad para solucionar un problema, al cual, “ya nos estamos acostumbrando”; ya es común ver a un niño en la calle pidiendo dinero, las autoridades y la misma gente estamos ya muy acostumbrados a eso, considero sinceramente que mientras se ponen de acuerdo las autoridades, no podemos perder más tiempo porque nuestro turismo se está muriendo, nuestro turista está siendo lastimado y también los niños, principalmente como sociedad no podemos permitir, como padre, es una pregunta personal, ¿Qué nos está pasando? . ¿Qué estamos haciendo como sociedad?, después de vender chicles, ¿Qué es lo que sigue?.