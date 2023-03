Exhiben niños trabajando en campos agrícolas de La Paz

Al equipo de redacción de CPS Noticias llegaron imágenes en las que se muestra a una decena de niños sobre una camioneta, por la indumentaria de los menores se puede concluir que se dirigían a laborar. A pesar de ser ilegal y penada por la Ley Federal del Trabajo, la explotación infantil no ha sido erradicada en Baja California Sur, sobre todo, aquella que se da en los campos agrícolas y donde la población es en su mayoría indígena.

En las fotografías que fueron captadas en la comunidad de Todos Santos, se puede observar que la edad de los menores ronda entre los 8-12 años y no es posible identificar a algún adulto. Con este panorama, queda cuestionarse por qué se sigue permitiendo el trabajo infantil en los campos agrícolas de La Paz. Respecto a ello, Silvianito Ordaz Toral, representante de la Asociación de Oaxaqueños de Baja California Sur, comentó que los habitantes de las zonas rurales suelen llevar a sus hijos a trabajar con ellos.

“Donde trabajan no tienen un centro de desarrollo, sí, para cuidar a los peques. Hay zonas en donde no hay guardería para las trabajadoras o para los trabajadores de jornaleros agrícolas[…]Entonces, dentro de este jueguito, los hijos ayudan a los papás pero no en el sentido de explotar a los pequeños, sino que ellos ayudan a los papás, jugando, por decirlo así”.