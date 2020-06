Niparajá refuerza campaña sobre el cuidado del agua en tiempos de pandemia por el Covid-19

La Paz.- La Asociación Civil Niparajá refuerza campaña a través de redes sociales sobre el cuidado del agua en tiempos de pandemia por el Covid-19, con mayor énfasis en la capital del estado, preocupados principalmente por el déficit de 7.5 millones de metros cúbicos por año que registra el acuífero de La Paz.

Así lo señaló Francisco Olmos, director ejecutivo de Niparajá Asociación Civil, quien añadió que, al ser el vital líquido esencial para todos, ahora es más por la emergencia sanitaria, y por tal se trabaja en la difusión de las buenas prácticas para un uso eficiente.

“Para nosotros el tema del agua en la ciudad de La Paz es un elemento importantísimo, tenemos el estado con la menor precipitación a nivel nacional y estamos en un acuífero sobreexplotado, estamos usando más agua de la que este acuífero puede captar. Para nosotros es importante que cada usuario adopte medidas de conciencia, que le permitan hacer un mejor uso, mejor ahorro de este líquido. Nosotros y nuestras redes sociales de Niparajá.org constantemente tenemos campañas para asegurarnos y estar transmitiendo información de cómo cada ciudadano de La Paz puede aportar para el cuidado del agua”, declaró.

No obstante, lamentó que bajo el escenario actual por el Covid-19, en donde el agua se ha convertido en el principal aliado para evitar contagios por el lavado de manos, el cuerpo, las cosas que usamos y la vestimenta, el derecho humano al agua y saneamiento en México no sea una realidad para todos.

Al respectó, precisó que en La Paz existen colonias que no están conectadas a la red de agua municipal y la mayoría de la ciudad recibe agua por “tandeo” semanal, por lo que, al no tener forma de almacenar agua, no se contará con el vital líquido de manera diaria, por ello, dijo que usar el agua con esta conciencia es fundamental en la nueva normalidad, en donde todos debamos revalorar el agua y utilizarla eficientemente: cambiando hábitos cotidianos en nuestras casas e involucrándonos en su administración pública.

Por último, puntualizó que respecto al uso doméstico del agua, principal usuario del acuífero de La Paz, será importante que todos consideren eliminar las fugas en casa, por lo que, en la medida de nuestras posibilidades podamos reciclar el agua y un sinfín de acciones que contribuyan a contrarrestar el déficit.