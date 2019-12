No a la venta del pez dorado en restaurantes de Los Cabos: Enrique Fernández

San José del Cabo.– Aunado a las acciones que emprenderán para la defensa del pez dorado, el presidente de la Asociación para la Defensa de los Peces Picudos, Enrique Fernández del Castillo, aseveró que también van a sacar la lista de restaurantes que ofrecen dorado aquí en la zona, porque acotó: “está mal que estén ofreciendo dorado en los negocios restauranteros, hay que barrer la casa primero”.

Indicó que están promoviendo ante el Congreso del Estado una Nueva Ley de Pesca en Baja California Sur.

“Tristemente como funciona actualmente la ley, los que deberían de ir a castigar a la gente que vende dorado en los restaurantes es Conapesca, pero no trae suficientes inspectores ni trae un plan de cómo hacerlo todavía, prefiero pensar que sí tienen toda la intención de ayudarnos pero todavía es muy reciente el cambio y ha habido muchos ajustes presupuestarios; qué vamos a hacer nosotros?, vamos a promover y lo estamos haciendo en el Congreso local esta nueva Ley de Pesca “.

Dicha Ley de Pesca se está promoviendo entre empresarios turísticos, promotores de pesca deportiva, con el alcalde de La Paz Rubén Muñoz y en breve se va a presentar ante el Congreso del Estado.

“Donde se considere que cualquier acto de comercialización de las especies de pesca deportiva dentro del estado es delito grave, es decir, le pueden clausurar no nada más el restaurante sino que el dueño se puede ir a la cárcel, eso es lo que vamos a promover en Los Cabos, para que aquí no se consuma ese tipo de pescado, pero también vamos a meter acciones en contra con el desembarco, arribos, transporte, almacenamiento de cualquiera de las especies de pesca deportiva dentro del estado”, reiteró.