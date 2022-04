Congreso del Estado no quiso abordar tema de Casa de Gobierno en SJC

Christian Agúndez Gómez, diputado local por el Partido del Trabajo en Baja California Sur, dijo que los recursos que se obtengan de la Casa de Gobierno ubicada en una zona exclusiva de San José del Cabo, deberán destinarse a las necesidades de salud y educación, reconociendo que, en el norte de la media península hay una remarcada necesidad en esos temas.

El legislador local, indicó que el procedimiento para saber que se hará con la lujosa residencia deberá ser autorizado por el Congreso del Estado y en el que no se ha tenido el consenso de los demás legisladores, a pesar de que días atrás el tema estaba considerado en la orden del día, sin embargo, no fue así, dijo que el asunto tendrá que abordarse para no incurrir en las imposiciones.

“Se han tenido acuerdos y diálogos en absolutamente todo, independientemente de la ideología política de cada uno de los legisladores, siempre se ha dado el diálogo y estoy seguro que lo vamos a seguir teniendo; lo que tenemos entendido, es que el recurso obtenido será para atender las demandas de educación y salud”.

Añadió que hacia dónde irán los recursos probablemente dependerá de los requisitos y de las solicitudes de los ciudadanos hacia el Gobierno del Estado, sin embargo, en el norte del Estado la situación es muy precaria.

“Aquí en Los Cabos se han atendido muchas cosas y se lo reconocemos al gobernador del Estado debido a que la atención en cuestión de educación y salud ha sido mucha”.

Cabe resaltar que el gobernador del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío, en su pasada gira por Los Cabos dio a conocer que aún continúa en valoración el tema de la residencia de lujo, debido a que el Congreso del Estado es quien tiene que considerar viable el desarrollo de la subasta para el recurso destinarlo a obra social.