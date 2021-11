“No acuerdos bajo la mesa” aplica en Desarrollo Urbano y Comisión Edilicia

Luego de la indicación del presidente municipal, Oscar Leggs Castro, de que en esta administración no habrá “acuerdos bajo la mesa”, el director general de Desarrollo Urbano, Francisco Campas Duarte, dijo que la dirección asume este compromiso y se tendrá que ver la postura de la comisión edilicia de Desarrollo Urbano.

“La idea hasta donde yo se es que esta comisión edilicia que preside el regidor Rogelio Tornero Carrillo, está en la misma línea que nosotros, no queremos volver al pasado por proyectos autorizando por esta vía y fuera de toda norma, entiendo que a veces pudiera haber ciertas cosas que a lo mejor se justifica y en nuestro caso poderlo socializarlo antes de autorizar un tipo de proyecto para lograr que el impacto que este tenga sea minimizado o se busquen formas de reducirlo que no nos impacte tanto, vamos a ser muy respetuosos de todas las demás dependencias para nosotros no incurrir desde adentro con el desorden”.