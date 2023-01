No alcanzan meta de vacunación para adultos en Los Cabos; solo se aplicaron 148 dosis de 400

El pasado viernes 27 de enero se llevó a cabo el evento de vacunación para mayores de 18 años, para la aplicación de primeras y segundas dosis contra Covid-19 para personas no han completado su esquema de vacunación con la vacuna cubana Abdalá.

Daniel Torres Mendoza, delegado regional del gobierno de México en Los Cabos, detalló que a diferencia de la campaña de vacunación infantil, la de adultos si incluyó la aplicación del refuerzo.

“Se pusieron a la disposición 200 dosis en Cabo San Lucas, en la nueva delegación y 200 dosis en la cancha del Zacatal ahí se estuvo en una jornada de 10 de la mañana a tres de la tarde y se aplicaron en San José del Cabo 69 dosis en Cabo San Lucas 79 dosis, eso nos dio una total de aplicacion de participación ese día 148 dosis, es decir no se llegó ni a la mitad de la meta que se estaba planteando que era 400 dosis, sin embargo, pues se está planteando todavía, estamos en espera de alguna nueva fecha de vacunación.”

De acuerdo con el delegado, el grupo de edad que acudió a vacunarse en su mayoría presenta un rezago, pero la idea de Daniel Torres es que nadie pierda la oportunidad de aplicarse el refuerzo, detalló que también le están dando prioridad a la vacunación a niños de 5 a 11 años.

Destacó que a diferencia de los adultos, la vacunación en menores tiene mejores resultados, se han aplicado más de 3500 dosis de las 6700 programadas en Los Cabos, lo que suma un 52% de la meta e informa que todavía hay campañas programadas para este rango de edades.

“Hoy estamos en la escuela Virgilio Horacio Gastelum en San Lucas y en la Frenando Cota en un horario de once de la mañana a cuatro de la tarde y el día miércoles primero de febrero va hacer en la escuela Efrain Ceseña de 11 a cuatro el jueves en la escuela José Lucas Manriques de once a cuatro y el viernes tres de febrero de once a cuatro en la escuela Bicentenario de la Independencia de México, esto en la relación vacunación de niños y niñas de 5 a 11 años de la vacuna Pfizer”.