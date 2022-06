Tres años no alcanzan para solucionar problemas municipales

Durante la reunión del Grupo Madrugadores que encabeza el empresario Oliver Perales, que se efectúa cada miércoles en en San José del Cabo, el tema puesto en la mesa fue de nueva cuenta la movilidad y los graves problemas que se presentaron en días pasados tras los diferentes accidentes en la única vialidad del municipio, así mismo se analizó el proyecto y los avances del cobro al impuesto llamado “Saneamiento Ambiental”.

Dicha reunión contó con la presencia del diputado del Congreso del Estado de Baja California Sur, Luis Armando Díaz quien expuso los avances en la recaudación del Derecho de Saneamiento Ambiental, que se aplicará a los usuarios de servicios de hospedaje que visiten Los Cabos tanto nacionales extranjeros y cabeños, contemplando un pago que equivale al 35% de la UMA diaria, el valor de la Unidad de Medida y Actualización que se maneja actualmente es de $89.62 esto quiere decir que todo usuario de servicio de hospedaje deberá pagar un costo aproximado de entre 31.36 o 35 pesos mexicanos, el propósito de este cobro es que el ayuntamiento tenga acceso a más ingresos para destinar a infraestructura y obras públicas.

En este sentido el diputado del Congreso del Estado de Baja California Sur, Luis Armando Díaz expresó la importancia de rendir cuentas y sumar esfuerzos con la iniciativa privada es primordial ya que en 3 años es muy difícil como gobierno terminar todos los proyectos planteados para la mejora del municipio de Los Cabos sin embargo se puede implementar candados para que la administración que siga continúe los proyectos estipulados.

“Tres años es muy difícil que puedas tener tu un proyecto de una desaladora, de una carretera, proyectan un encauzamiento de un arroyo es muy difícil poder tener en tres años se pueda realizar y se pueda concretar algún tipo de proyecto”.

“Poder revisar cómo podemos poner ese tipo de candados o fracciones que obliguen a quien venga a que le dé continuidad porque es cierto llego fulanito de tal a como lo hizo aquel adiós, no es mi etiqueta, no fui mi compromiso de campaña o simple y sencillamente no le interesa”.