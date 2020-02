“No bajar la guardia hasta debilitar y eliminar la esclavitud infantil en zona turística de CSL”, Isabel Castro

Cabo San Lucas.- Uno de los problemas sociales más remarcados y que indignan a la sociedad de Los Cabos es la explotación laboral infantil en la zona turística de Cabo San Lucas donde niños a muy altas horas de la noche, entre las luces de neón y el escándalo de la música, se dedican a vender golosinas y artesanías con la intención de inspirar lástima y obtener unas monedas del turismo, situación que para las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha sido complicado atender debido a que los menores y padres de familia desconfían del personal; mientras tanto la regidora Isabel Castro aseguró que defenderá hasta las últimas consecuencias los derechos de estos pequeños que deberían disfrutar de su niñez.

De acuerdo a lo manifestado por personal del Programa de Atención al Menor y Adolescente en Riesgo del Sistema DIF, señalan que anteriormente llevaban un registro de los menores en el DIF – no reveló cifra – detectando que provenían de familias de escasos recursos.

Revelaron que derivado del operativo que realizó el Gobierno federal hace más de un año y en el que se detuvieron varios menores y padres de familia, la situación ha cambiado para PAMAR debido a que los adultos que están al cuidado de los menores están negados a participar en los programas y acciones que lleva a cabo el DIF, por miedo a ser aprehendidos, por lo que es importante buscar la manera de acabar con el temor de los papás.

Por su parte la regidora Isabel Castro Aguirre, integrante de la Comisión de Equidad y Bienestar Social en el Municipio de Los Cabos, dijo que dentro de los ejercicios realizados en esta administración está el desalentar la explotación laboral infantil por lo que hizo un pronunciamiento en el mes de noviembre ante el Cabildo para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

“Todos sabemos que en Cabo San Lucas se señala el abuso laboral y sexual de los niños, por lo que se hizo una mesa de trabajo con empresarios del Centro de CSL y diversas instancias municipales y estatales para buscar la manera de evitar este serio problema, y se determinaron diversos operativos de seguridad para que estos niños no sean explotados”, sin embargo no ha pasado nada.

Recalco que este tema duele mucho a la sociedad, sin embargo se ha tenido poca respuesta, ya que es un problema muy grande y complicado, por lo que las tres instancias de gobierno deben entablar un acuerdo, no se puede actuar de manera aislada en un asunto tan grave, “no podemos permitir que los niños estén expuestos a los riesgos con el pretexto de vender sus chicles, así que no estoy dispuesta a dejar el asunto de lado, seguiré insistiendo en el tema ya que tengo la fuerza para seguir en esto”.