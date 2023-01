No podrán entrar nuevos candidatos a la terna para Fiscal Anticorrupción en BCS

En la votación para definir al próximo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ninguno de los aspirantes logró obtener los votos reglamentarios para ser electo, por lo que el Congreso del Estado de Baja California Sur realizará una nueva votación para definir de esta manera al titular anticorrupción.

De manera exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Lenin Emiliano Ortiz Amao, aspirante a fiscal anticorrupción, mencionó que únicamente los actuales aspirantes son los responsables de volver a integrar la terna para que se elija de entre ellos al próximo encargado o encargada de liderar el combate contra la corrupción.

“Únicamente los aspirantes, somos resultado de un proceso, es decir ya no puede entrar alguien más, en este punto he de precisar que al término del proceso terminamos cuatro personas con la posibilidad de ser elegibles, es decir, ahorita la comisión ya no tiene posibilidad de enviar personas distintas, tendrá que enviar de nueva cuenta las mismas personas que integramos la terna para que sea votado de nueva vez por el Congreso del Estado”.