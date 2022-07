Gobierno del estado no contempla a Uber en la Ley de Movilidad

El tiempo se agota, y los estados solo cuentan con cuatro meses para presentar su propia Ley de Movilidad, para que está pueda ser homologada con la Ley General de Movilidad y Seguridad a nivel nacional, esto con el objetivo de crear normas específicas; garantizando en todo momento la preferencia del peatón sobre el automóvil. Cabe resaltar que esta ley, también contempla mejorar la infraestructura vial y el servicio de transporte.

Al ser cuestionado el gobernador Víctor Castro Cosió sobre ¿Cuándo se presentará la iniciativa de ley?, el ejecutivo estatal comentó que se encuentra analizando la iniciativa en mesas de trabajo con diputados locales; además agregó que buscará que ningún tema dañe a los transportistas, los cuales durante años han trabajado para que se les respete y reconozca sus derechos.

En el tema de las plataformas digitales de transporte, Castro Cosío dijo que los diputados son los encargados de determinar si contemplan dentro de la ley esta modalidad de transporte, pero en el caso concreto de la actual administración estatal, no se tiene contemplada esta modalidad de transporte dentro de la Ley de movilidad. Refiriéndose a que los transportistas son los responsables de modernizar los servicios que ofrecen en el destino.

“Aun esa parte no la he valorado con el Congreso, llegando el momento se tendrá que poner reglas claras para que se sujete a la ley, para que establezca el Congreso en caso de las que plataformas sean contempladas. No vamos a dejar que actúen fuera de la ley y que vengan a desplazarnos a última hora; que sean los transportistas que busquen los sistemas de plataformas locales y que les sirvan igual. Yo cuando menos no”.