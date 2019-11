No cumplen con demanda de espacios educativos, ahora afectan programa de tiempo extendido en CSL: López Monje

Criticó que hasta la fecha las autoridades no han abonado a la inversión de la educación en Los Cabos

San José del Cabo.- Adriana López Monje, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, dijo con relación a la eliminación del programa de tiempo extendido en la escuela Frida Kahlo, ubicada en Cabo San Lucas, que han estado peleando no sólo porque eliminaron este programa piloto, sino porque las autoridades de los tres órdenes de Gobierno no han cumplido con los espacios educativos que demanda el municipio, quedando el destino con rezago educativo y siendo desgraciadamente los jóvenes y niños los afectados; destacando que se tiene un crecimiento del 14% anual, demandándoles la construcción de más aulas para que los niños, que son el futuro del país, puedan tener acceso a la educación, el cual dijo, es un derecho como individuos y una obligación de las autoridades el brindarles los espacios.

“No solamente porque quitan las escuelas ya existentes, sino porque no venían cumpliendo con el transitorio que tiene la reforma educativa, que la educación debe de ser de tiempo completo y continuar su integración paulatinamente en su conjunto, Estado, Municipio y Federación no le están abonando nada a la educación, la demanda de espacios educativos en el municipio de Los Cabos es enorme, ya que tenemos un crecimiento sostenido de más del 14% anual y obviamente eso implica tener mayor número de empleados, más fuentes de trabajo, más empleos y más servicios educativos de salud y demás, pero en el educativo es donde tenemos un rezago que realmente a nosotros nos preocupa”.

Reiteró que la preocupación de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, es porque los niños y jóvenes están perdiendo oportunidades para poder continuar sus estudios ante la falta de infraestructura, por lo que comentó, los padres de familia deben conocer y velar para que el derecho a la educación de sus hijos sea respetado.

“Hacemos un atento llamado a todos los padres de familia, no solamente a los que tienen a sus hijos en la escuela que hoy pierden el derecho a estas escuelas con horario extendido, sino a todos, ya que deben conocer que la educación en este país debe ser de tiempo completo; no podemos seguir así, las autoridades le tienen que abonar, invertir a la educación, el país no va a avanzar porque no hay ningún ser humano que pueda revertir el rezago educativo que tenemos, si no es con infraestructura, inversión y todo el contexto que favorece para que los niños y los jóvenes del municipio, estado y el país puedan desarrollarse plenamente”.

Reiteró la Presidente de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos que en el municipio se tiene un rezago terrible en acceso a la educación, dejando a más de mil 200 niños sin espacios educativos y por lo cual tienen más de 9 años exigiendo que se amplíe la infraestructura educativa de todos los niveles, desde jardín hasta universidad, y “es hora que no se le invierte en espacios educativos” destacó.

“El Estado simplemente nos dice que no hay terrenos, pero sí los hay; que los paguen, los compren, que hagan lo que tienen que hacer. Finalmente ellos van a dar uso al dinero de los ciudadanos, no es dinero de ellos y queremos que se use en lo más importante que es la educación de nuestros hijos”.