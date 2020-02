No debe satanizarse el uso de plástico, Canacintra

La Paz.- Previo a una conferencia realizada en La Paz, Enoch Castellanos Ferez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), declaró que no debe “satanizarse” el uso de plástico como se hace muchos lugares.

“A nosotros no nos gusta que se satanice un producto en particular, en este caso es el plástico”, expresó. En su lugar, comentó, debe fomentarse la economía circular.

“Hemos estado trabajando y firmamos un acuerdo en el Senado de la República por una economía circular, es decir, que los productos que ya están en el mercado tengan un ciclo para mantenernos en el mercado, a través de la reutilización y del reciclado; esto, porque no se tiene la alternativa que sea benéfica para el medio ambiente”, puntualizó.

Señaló, “hay una falta de visión integral en la atención del problema”, desde los usuarios, la separación de la basura, la recolección, el reciclaje y ésto, enfatizó, es lo que está provocando que terminen los materiales plásticos en el mar, “evidentemente, en un lugar donde no deberían de estar”.

Comentó que alrededor de 600 mil trabajadores en el país están en la industria del plástico, lo que significaría un “golpe terrible” para las familias si se quedaran sin empleo.

Expuso que hay industrias tales como la automotriz, la médica y la de alimentos, las cuales utilizan plásticos que son vitales para el funcionamiento de equipos o la conservación de éstos.

“Creo que hace falta ver el problema con un juicio crítico, desde diferentes puntos de vista, pros, contras, beneficios; se ha dado mucho por satanizar las bolsas de plásticos y, lo que hemos encontrado, es que empezaron a faltar bolsas para acopiar la basura”, añadió.

Indicó que países como Alemania tienen el consumo de plástico per cápita más alto en el mundo, pero tampoco tienen el problema de falta de reciclado como los que se tienen en México.