No descontará Canirac el día a mujeres que protesten en paro nacional

La Paz.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) no descontará el día a las mujeres que decidan faltar por protestar en el paro nacional del próximo 09 de marzo, informó la presidente en Baja California Sur, Lorena Hinojosa Olivas.

Indicó que la dirigencia nacional y todos los presidentes de Canirac en los estados están a favor de ese día.

“Nosotros nos comprometimos a que vamos a permitir a las compañeras que así lo deseen, para que no acudan a las labores, no se les va a descontar el día; si quieren salir a manifestarse de alguna manera, estamos a favor de que lo hagan, el caso es que se les va a cumplir cabalmente con su pago, asistan o no asistan a laborar”.

Agregó que quienes decidan trabajar, se les apoyará con la portación de un moño morado en protesta pacífica de “tanta violencia que se está recrudeciendo en contra de las mujeres”, dijo.

Subrayó que al menos el 60 por ciento del personal que labora en el sector restaurantero, son mujeres.

Hinojosa Olivas sostuvo que, si todas las mujeres en el país decidieran parar sus labores en sus centros de trabajo, sería catastrófico y se darían cuenta del valor que tienen ellas para la economía en México.

“Somos el motor que mueve la economía, somos el motor que mueve a las familias, somos el pilar de nuestro país”, expresó. “Por eso digo que sería catastrófico para México un día sin mujeres”, puntualizó.

Comentó que, aun cuando hay muchas voces en contra de este paro y que afirman que también hay aquellas que cometen delitos, la Presidente de Canirac en la entidad aseguró que sólo son una minoría.

“Son una minoría los que desestabilizan a nuestro país, son una minoría de hombres o mujeres que se van por el lado fácil; pero, porque hay contubernios, si no hubiera contubernios con la gente del poder, no se podría hacer”.

Finalmente, la representante del sector restaurantero invitó a las mujeres a sumarse a este paro nacional.