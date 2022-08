No entrará en vigor el cobro de saneamiento en BCS

Gabriela Montoya Terrazas, diputada local de Baja California Sur, dio a conocer que el Fideicomiso para el cobro del derecho ambiental al turista aún no está conformado, debido a que empresarios desean formar parte de éste y la Ley de Hacienda del Estado no lo permite, así que el tema que es meramente legislativo se encuentra detenido, por lo que hizo el llamado al sector empresarial a trabajar todos en conjunto para poder atender el rezago que se vive en Los Cabos.

“Estamos detenidos en un tema de que el fideicomiso todavía no está organizado y la inquietud viene del sector empresarial, encabezado por el Consejo Coordinador de Los Cabos que preside Julio Castillo. Ellos quieren tener voz y voto en el fideicomiso, pero como se trata de un tema de recursos, en la Ley de Hacienda en el Artículo 115, dice que los recursos no pueden manejarlos la iniciativa privada. Sí, es importante su participación, pero queremos que ese recurso que se recaude llegue realmente a sanear al municipio y que es para lo que se hizo esta iniciativa con proyecto de decreto ya publicada”.

Destacó que lo único que hace falta, es que las partes se pongan de acuerdo y que pese a que las autoridades legislativas y de la Secretaría de Finanzas del Estado ya han estado en reuniones para dar avance al tema, pretendiendo que entre en vigor el primero de septiembre, esto será prácticamente imposible ya que no hay un fideicomiso.

“No va a poder ser eso posible, hay que hablar con lo que es, necesitamos y estimamos que en las próximas semanas tengamos organizada esa parte, la idea es que hayan acuerdos y no molestar a nadie. Entiendo la inquietud de la iniciativa privada, pero sí decirles, que aquí es la voluntad de todos y echarle para adelante, ya que el rezago en Los Cabos es muy grande y sí no lo hacemos de esa manera no vamos a poder avanzar, espero que en los próximo días podamos tener una respuesta más certera”.