No era momento de regresar a clases: padres de familia

Ante el incremento de contagios de COVID-19, la titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur, Zazil Flores Aldape, informó que el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinó la suspensión de clases a partir del 23 de junio en los 5 municipios del estado.

Tras compartir la información mediante redes sociales usuarios expresaron su molestia, la gran mayoría de los comentarios refieren que así como se suspenden clases deberían de suspender las reuniones, e inclusive piden se suspendan la Feria Expo Comondú ya que no solamente las escuelas son un problema de contagios, sino también todos los eventos masivo que se realizan en Baja California Sur.

Desde el sábado 11 al miércoles 15 de junio, se han registrado más de 620 casos nuevos de coronavirus en la entidad. Al momento de esta edición Baja California Sur reporta mil 674 casos activos: 937 en La Paz, 348 en Los Cabos, 282 en Mulegé, 54 en Comondú y 53 en Loreto.

En este sentido, la presidenta regional de la Asociación de padres de familia en el Municipio de Los Cabos, Adriana López Monje en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos comentó que es necesario realizar estudios para conocer si las y los niños se ven afectados en su rendimiento escolar de igual manera se analizará en qué proceso se va a concluir el ciclo escolar.

“No es posible que se regresara al 100% presencial por el tema de covid, no se ha terminado, la pandemia no se ha acabado entonces si es para proteger a los niños de contagios para nosotros no es ningún problema, nada más que el rendimiento pues tendríamos que evaluarlo y tendríamos que ver realmente qué tan benéfico va a ser cerrarlo y los niños que tanto van a terminar el programa de estudios e este año por que nada mas dicen cerramos por covid pero ¿y? Ya terminaron los programas de estudios”.