“No estamos de acuerdo con trabajos de protección en en el arroyo el Zacatal”, indican vecinos de Monte Bello

San José del Cabo.- “Como habitantes de Monte Bello y vecinos de Puerto Nuevo no estamos de acuerdo en los trabajos de protección que se esta llevando a cabo en el arroyo del Zacatal”, indicaron ciudadanos de esta zona, pues aseguran que con la avenidas de agua, dicha protección no aguantaran y también se colapsaran.

Señalaron que como vecinos de esta zona de alto riesgo lo que siempre han pedido es un puente como el de la Pablo L Martínez, conocido como arroyo Don Guillermo, para que pueda proteger los edificios.

‘’Lo que hemos pedido es un canal como el que está en la calle la Pablo L Martínez, para que pueda proteger a los edificios, sin embargo están haciendo ellos su protección, como vecinos no estamos de acuerdo y no creo que vaya ayudar a nuestras viviendas ya que el agua busca su cause, creo seria importante que las autoridades analicen bien esta situación no estamos de acuerdo con esos trabajos dizque de protección’’. puntualizó.