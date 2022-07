No estamos obligados a pagar por la música que reproducimos: hoteleros

La denuncia que presentó la representación en la entidad de la Sociedad de Autores y Compositores de México, sobre la falta de pago de los derechos de reproducción de la música en los desarrollos turísticos, el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, explicó que este es un problema añejo al que se han tenido que enfrentar los hoteleros; debido a que no es todos los casos se debe realizar el pago de los derechos de la música que armoniza los espacios de los complejos turísticos.

“Lo que debe quedar claro es que en algunos casos, dónde la reproducción de la música es con fines comerciales en esos casos pues si, obviamente si se tienen que pagar los derechos si está haciendo negocio con la música. En dónde no aplica es cuando tienes un radio en la habitación y entre los canales tienes la reproducción de música.”

De acuerdo con los hoteleros, ellos contratan empresas que instalan todos los dispositivos encargados de reproducir la música; cada uno de ellos con antelación ya cubrieron su respectivo pago con la Sociedad de Autores y Compositores de México.

La Asociación de Hoteles explicó que sí existen casos dónde hoteles aparte hacen acuerdos con los compositores, lo que en ocasiones genera problemas y confusión dentro del sector hotelero. Ya que la Sociedad de Autores busca que todos los hoteles paguen por la reproducción de música, aunque esta ya anteriormente haya pagado ya sus derechos.

“En el caso de que yo tenga música ambiental en el hotel, no tengo porque pagar porque el que me vende el equipo, el que me vende la música ambiental, el ya pago sus derechos de autor. Han hecho acuerdos con la Sociedad de Autores y Compositores de México, y eso es lo que nos está afectando, porque algunos ya pagaron ahora quieren que todos paguen.”

La Sociedad de Autores y Compositores de México mencionó a CPS Noticias que en Los Cabos existían alrededor de ocho hoteles que no estaban cumpliendo con los contratos que anteriormente habían firmado con ellos, por lo que estos inmuebles corrían el riesgo de ser clausurados. Hasta el cierre de esta edición se desconoce si estos hoteles fueron multados y clausurados, ya que los hoteleros argumentan que no están obligados a pagar por la música que reproducen en sus centros de consumo.

EMS