No están aplicando descuento para la revista de circulación a pensionados, denuncia ciudadano

San José del Cabo.- El ciudadano Roberto Aguilar, quien es pensionado denunció a CPS Noticias que no les están haciendo descuento en el pago de la revista de circulación, destacando que hay muchas personas que a la falta de este descuento se ven severamente afectados económicamente.

“Yo use un gestor para que me hiciera el trámite porque nosotros tenemos que hacer cosas en la mañana como darle comida a mis suegros, etc., entonces, lo que él me explicó y después corrobore, fue que le oprimen donde dice descuento y no realiza esta acción para los pensionados y jubilados. La vez pasada lo que me dijo la persona de cajas el año antepasado, fue que no me podía hacer el descuento porque el año anterior ya me lo había hecho, a lo cual yo le dije que es un derecho de una persona pensionada, jubilada”.