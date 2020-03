“No están tomando medidas adecuadas por Covid-19 en transporte público” Ciudadana

San José del Cabo.- Esperanza Santiago Flores, ciudadana de la cabecera municipal, denunció a CPS Noticias que no se están tomando las medidas adecuadas por la contingencia del Covid-19 en el transporte público; ya que indicó, además de saturar las unidades no brindan gel antibacterial o exigen a los ciudadanos portar cubrebocas.

“En los camiones considero que no se están tomando las medidas adecuadas porque suben a muchas personas que traen tos y no traen cubrebocas y nos pueden contagiar, reitero que no se están tomando las medidas porque como choferes deben de exigirles que traigan cubrebocas a los que vienen ya con tos y brindar gel antibacterial o algo por el estilo”.