No estoy obligado por ley a crear gremios de ningún modo: Castro Cosío

En respuesta a la denuncia interpuesta en su contra por el delito de discriminación por parte de una de las integrantes del Gremio Rosa de Movilidad de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado, señaló que él no está obligado a crear gremios de ningún modo.

Las integrantes de dicho gremio invitaron a las autoridades y al gobernador del estado a reflexionar y reconsiderar dicha postura, buscando la congruencia y responsabilidad en la esencia de la Cruzada contra la Violencia hacia la Mujer en el estado de Baja California Sur.

De acuerdo con lo señalado por Evangelina Castillo, presidenta del Gremio Rosa de Movilidad de Baja California Sur, en el arranque del programa para hacer frente a la violencia de género, el mandatario estatal no dio respuesta a las peticiones de las mujeres transportistas, por lo que estas decidieron proceder legalmente, a lo que Castro Cosío respondió lo siguiente:

“Yo le respeto y tendré que defenderme, si violente algo de ley está bien, pero si es un concepto, yo no estoy obligado por ley a crear gremios de ningún modo, es una potestad del gobernador, pero también tengo que conjugarlo(…) Las mujeres tienen todo el derecho, y aquí lo planteamos con los compañeros de los gremios, una mujer por gremio, darles su derecho a trabajar, pero no se concretó porque hubo esta división de estar cobrando cuando aún no tenían el permiso”, expresó Víctor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur.