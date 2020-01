No ha llegado cuesta de enero a Los Cabos; nulo incremento de préstamos en casas de empeño

San José del Cabo.- Tras el paso de las festividades de diciembre y con la entrada del año nuevo 2020, se espera iniciar el mes de enero con alzas en alimentos y combustibles, la conocida “cuesta de enero” aún no ha llegado a Los Cabos, pues Jorge, colaborador de la casa de empeños “La Nacional” ubicada en San José del Cabo, reveló que sorpresivamente no se ha incrementado el número de empeños en lo que va del mes con respecto a otros años donde se eleva la cantidad de empeños.

Mencionó que la cantidad de personas que acuden a empeñar sus pertenencias son alrededor de 20 o 25 diarios, por lo cual los números no han sufrido ninguna modificación con incremento o disminución.

Los ciudadanos se han inclinado por desprenderse de uno de los objetos más importantes para la sociedad actual en la era de la información, ya que los artículos de mayor facilidad de empeño son los celulares, además de la joyería.

El representante de la casa de empeño destacó que se tienen las expectativas de que durante el periodo del primer mes del año los bolsillos de los ciudadanos se vean ajustados un poco más de lo normal y tengan que acudir a intercambiar sus objetos por efectivo para saldar las deudas que se tengan que pagar.