No habrá venta de cerveza en el mundial de Qatar

A pesar de haber aprobado la venta de cerveza en los estadios hace unos meses, los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar cambiaron de opinión dos días antes del debut mundialista y no habrá venta de cerveza.

“Después de conversaciones con el país anfitrión y la FIFA, se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el Festival de los Hinchas de la FIFA, en otros destinos de los hinchas y en los locales con licencia, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022. No hay ningún impacto en la venta de Bud Zero, que seguirá estando disponible en todos los estadios de la Copa Mundial de Qatar.”

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022