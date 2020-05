No habrá regreso a clases el 1 de junio: CMD

El Gobernador dijo en su mensaje “ Mi prioridad es proteger la salud de todos. La educación ha sido fundamental en mi gobierno. En Baja California Sur las clases volverán cuando el riesgo lo permita. No antes, no después”

La Paz.- El gobernador Carlos Mendoza Davis, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que en Baja California Sur los alumnos no regresarán a sus aulas el 1 de junio.

En su mensaje señaló “ Mi prioridad es proteger la salud de todos. La educación ha sido fundamental en mi gobierno. En Baja California Sur las clases volverán cuando el riesgo lo permita. No antes, no después, pero no el 1 de junio.”

Es momento de prioridades: salud, economía, educación. Seremos responsables, indicó el mandatario sudcaliforniano.

El 5 de mayo, el área de comunicación social de la SEP en la entidad, refirió que la información se genera a nivel nacional y no de la dependencia estatal.

“La última información que se emitió fue la ampliación del resguardo hasta el 30 mayo y en aquellos municipios que tengan condiciones por no presentar casos y no estar colindantes a municipios con casos reanudar de manera paulatina el 17 de mayo, pero eso también se va a determinar a nivel nacional, que es difícil se incluya a BCS. Por eso se maneja como fecha tentativa el 01 de junio”, indican desde la SEP.

El secretario de Educación de México, Esteban Moctezuma Barragán, aclaró también que la fecha definitiva de regreso a clases no la determina la SEP, sino la Secretaría de Salud y el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.