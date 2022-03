No hay acciones concretas para solucionar problemas de Los Cabos: PAN

En las últimas semanas se ha hecho cada día más notorio los problemas de seguridad, servicios básicos e infraestructura, que desde pasadas administraciones no se han podido resolver de forma correcta. La senadora de la República y presidenta en Baja California Sur del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, dijo en entrevista que no se han visto acciones concretas por parte del gobierno local para resolver ninguno de estos temas; señalando que en el caso concreto del abastecimiento de agua potable, continua “atorado” el tema de la desaladora. Provocando que no se le pueda garantizar de forma correcta el suministro del vital líquido a las miles de familias que viven en Los Cabos.

Mencionó que está falta de soluciones la comprometen a trabajar desde su trinchera para poder acelerar el proceso de la nueva planta desaladora y recordó que desde el trienio pasado no se ha podido llevar a cabo está tan esperada obra.

“Lo primero que es más importante del municipio, es el agua, y no veo claridad en el proceso para concretar la nueva desaladora. Lo digo con conocimiento de causa porque hemos estado en reuniones con Conagua; entonces no veo claridad. No veo que se estén concretando acciones que nos lleven a resolver el tema, y atorado el tema de la desaladora, me comprometo desde mi trinchera que más puedo hacer.”

La seguridad continúa siendo un tema toral dentro de la agenda del senado; un ejemplo son los menores de edad que son explotados dentro de la dársena de Cabo San Lucas, una problemática que la senadora Saldaña Cisneros dijo que debe atenderse lo antes posible.

La tranquilidad, es un sello característico del destino, y por medio de mesas de seguridad y trabajo coordinado por parte de las autoridades, debe prevalecer la seguridad de la ciudad, resaltó Lupita Saldaña Cisneros

“En el tema de la seguridad, yo todavía veo muy fuerte el problema de la marina, de los menores, que los ves a altas horas. Veo poca vigilancia en las colonias; sería cuestión de hacer un análisis de cómo van las mesas de seguridad y poder garantizar que podamos sostener la tranquilidad de este destino”.

Los Cabos vive una de sus peores crisis de movilidad en años, los accidentes se han apoderado de las vialidades; principalmente de las federales, ya que al suscitarse un percance dentro de una arteria principal, colapsó por completo el tránsito vehicular de la ciudad. La también ex candidata a la alcaldía de Los Cabos, enfatizó la necesidad de crear una mesa técnica con especialistas en la materia para resolver este tema es de suma importancia, y los accidentes ya no deben ser factor para provocar tráfico en el municipio.

“Veo un problema de vialidad muy complicado en Los Cabos, y debería ya estar generando una mesa técnica en el tema de vialidad que pueda dar rumbo a desahogar esa problemática, porque habido percances que han ahorcado el tránsito vehicular por horas”.

La senadora panista por Baja California Sur, recalcó que al ser Los Cabos el municipio con el mayor presupuesto, es importante que se noten las acciones que se realizan; principalmente en obras de mejora en infraestructura social. Recordó que el senado es un aliado importante para poder lograr las mejoras necesarias del municipio, pero siempre debe existir disposición por parte del gobierno local para poder trabajar en favor de los ciudadanos.