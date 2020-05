“No hay cerveza”, el cartel que se multiplica en las tiendas de La Paz

Foto. Bismarck Moyrón

Después de que las compañías cerveceras cerraran sus fábricas por la emergencia sanitaria, el 10 de abril el gobierno federal invitó a esta industria a que reanudará con sus actividades de producción y distribución, sin embargo, hasta el momento no se ha restablecido por completo, lo cual ha generado un desabasto de bebidas alcohólicas en México y en Baja California Sur.

La mayoría de las tiendas de conveniencia y expendios de la ciudad de La Paz presentan refrigeradores vacíos en el área de bebidas alcohólicas, mientras que en general el precio de este producto aumentó e incluso, en las redes sociales se ha suscitado la venta de cerveza por parte de particulares y sin permiso.

En las tiendas, señalaron que desde hace alrededor de una semana que ya no tienen alcohol disponible para la venta y que hace alrededor de 15 días que los distribuidores de las cervecerías no han surtido los establecimientos comerciales, sin embargo, diario reciben docenas de sudcalifornianos en búsqueda de esta bebida, por lo cual, han recurrido a colocar carteles en sus puertas anunciando que ya no tienen más cerveza en sus instalaciones.

De igual manera, en los establecimientos que aún tienen reservas de cerveza se aprovechan del desabasto aumentando hasta en un 60% el precio de estos productos, esto como resultado de que la industria cervecera aún no reanuda sus actividades regulares.

Otros tantos negocios como los expendios, en los cuales la cerveza es el producto de mayor demanda en sus establecimientos, han registrado una importante caída en sus ingresos, por lo cual han decidido cerrar sus puertas.

Incluso en algunos grupos de compra y venta en La Paz las personas han empezado a vender cerveza a precios elevados que duplican su valor, pero también han aumentado considerablemente las publicaciones de personas en busca de este producto.