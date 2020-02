No hay garantía de resultados transitar de Procuraduría a Fiscalía

Foto: Ivette Pérez

La Paz.- “La transición de una Procuraduría General de Justicia a una Fiscalía General no es garantía de que habrá mejores resultados en los temas de seguridad.” aseguró Álvaro de la Peña Angulo, secretario general del Gobierno del Estado.

“El querer cambiar, migrar a un esquema de Fiscalía, […] no es una garantía de resultados, puesto que, con todo respeto lo digo y con lo que implica también, hay estados que crearon fiscalías y que, en lugar de mejorar, empeoraron. Hay ejemplos a la vista de que crearon fiscalías y la delincuencia se disparó. Entonces, no es una garantía que el que migren a un esquema de Fiscalía, sea para bien. Si ya está funcionando la Procuraduría junto con la Mesa de Seguridad, no le veo el sentido”