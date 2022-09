No hay gratitud de los panistas: Víctor Castro Cosío

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) ha politizado las afectaciones que sufrió Mulegé tras el paso del huracán Kay. Estas declaraciones se dan luego de que la senadora Lupita Saldaña llamara irresponsable al Gobierno Estatal por no solicitar la declaratoria de emergencia para el municipio del norte.

El mandatario estatal también criticó la actitud de la alcaldesa panista Edith Aguilar Villavicencio quien, dijo, no ha sabido agradecer el apoyo que se ha otorgado a su municipio.

“Lo que sí me quedó claro es que, cuando no hay gratitud, alerta, porque entonces, como dijo mi mamá ‘Quien no agradece lo poco no agradece nada”, expresó.