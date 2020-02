No hay incremento a tarifas de recolección a comercios: Servicios Públicos Municipales

Edith Velázquez Domínguez

La Paz.- No se realizó ningún incremento en las tarifas de recolección de basura para comercios, señala Servicios Públicos Municipales.

Así fue como lo explicó Manuel Núñez Salas, director de Servicios Públicos Municipales, quien además precisó que es la propia Ley de Hacienda la que establece la obligatoriedad de los comercios para que paguen una cuota, ya sea través del Municipio o de un concesionario particular.

Núñez Salas compartió que lo que puede estar ocurriendo con las personas que han percibido un cambio en las tarifas, se deba a que ya no cuenten con los descuentos que se autorizaron anteriormente.

“Nosotros, en las tarifas autorizadas en la ley de Hacienda municipal para el año anterior son las que se aplicaron, tuvimos a lo largo del año dos programas especiales de descuento autorizados por Cabildo, a lo mejor alguna de las personas que están percibiendo el cambio son de las que recibieron el beneficio del descuento de esos programas”.

Añadió que, desde Servicios Públicos Municipales propusieron que para la nueva Ley de Hacienda Municipal fuera contemplado de Facto el 50% de descuento para no tener que hacer autorizaciones desde Cabildo y trabajar mejor en la reducción de las tarifas.

Sin embargo señaló que dicha propuesta no pasó, no porque no fuera benéfica para la ciudadanía, sino por el hecho de que iba incluida dentro de toda la ley de ingresos, misma que no fue aprobada por el Congreso del Estado, por lo que no se pudieron aplicar los descuentos que proponían.

En ese sentido añadió que, incluso ya están definidas las tarifas para Los comercios con dos criterios.

“Están definidas con dos criterios por tipo de negocio, por giro de negocio, porque algunos giros de negocio generan residuos diferentes, no es lo mismo atender una pescadería a un restaurante, de una tienda de zapatos, además de la generación del volumen”, explicó.

Finalmente, compartió que al entrar a la administración recibieron 650 convenios con comercios, por su parte cerraron 2019 con un total de 2000 nuevos convenios, sin embargo, dijo, de acuerdo al INEGI en La Paz existen más de 11000 giros comerciales. Todos los volúmenes, niveles y tamaños diferentes “lo que quiere decir que hay una cantidad importante de comercios que no están cumpliendo con esta disposición”, dijo.