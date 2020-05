No hay momento para bajar la guardia ante pandemia: Gobernador

La Paz.– En reunión con integrantes del Comité de Seguridad en Salud, el gobernador Carlos Mendoza Davis convocó a no disminuir la intensidad en las tareas de prevención y atención para evitar la proliferación de casos de coronavirus en la entidad, “pues vivimos la etapa más crítica de la pandemia y no podemos, ni debemos bajar la guardia”, puntualizó el Jefe del Ejecutivo estatal.

A la ciudadanía en general, pidió también su comprensión y solidaridad debido a que las acciones que se han acordado en el seno del Comité de Seguridad en Salud, tienen el único propósito de cuidar la salud de todos los sudcalifornianos.

Acompañado por el secretario de Salud en Baja California Sur, Víctor George Flores, Mendoza Davis destacó la coordinación entre las instituciones de salud para atender de manera oportuna a quienes han desarrollado la enfermedad, así como la importancia que tendrá la conversión del Hospital General de Cabo San Lucas, al ser un espacio en donde se atenderá únicamente casos por Covid-19.

El mandatario sudcaliforniano insistió en la necesidad de que las y los ciudadanos actúen de manera responsable privilegiando las políticas de distanciamiento social, toda vez que se registran 320 casos y 19 defunciones en todo el territorio estatal, con excepción de Loreto en donde no se ha presentado ningún caso de infección o deceso.

También recordó que se restringe el tránsito de personas a traslados individuales, así como la obligatoriedad de utilizar cubrebocas a la gente que presenta síntomas respiratorios relacionados con el coronavirus. Quienes incumplan con estas medidas se harán acreedores a multas y arrestos de hasta por 36 horas, o en su caso realizar durante tres días trabajo social relacionado con esta contingencia.

“Es necesario seguir trabajando para reducir la velocidad de contagios generalizados por esta enfermedad, con el objetivo de evitar la saturación de los hospitales, lo que pudiera limitar incluso anular, el acceso a la atención médica oportuna para las personas que enfrenten complicaciones al enfermar de Covid-19”, concluyó.