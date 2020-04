“No hay transparencia en manejo de finanzas municipales” Amador Morgan

La Paz.– “Voté en contra de que el Ayuntamiento contrate una línea de crédito por más de 117 millones de pesos, en virtud de que no contamos, los regidores con información que nos permita conocer el estado real de las finanzas del Ayuntamiento”, esta fue la postura de la regidora Marcela Amador Morgan.

Las declaraciones de la edil se desprenden, luego de que en redes sociales, la contralora municipal Azucena Meza, así como la presidenta del DIF Rosa Cordero y otros funcionarios de primer nivel desde sus cuentas personales de Facebook, iniciaran una campaña de críticas a las dos regidores que votaron en contra de endeudar al Gobierno municipal.

Mediante un comunicado a la opinión pública, la Regidora señaló que dicho crédito se suma a la situación de endeudamiento que mantiene el Ayuntamiento de La Paz desde algunas administraciones atrás.

Recordó, también, que a finales del año pasado se autorizó un crédito por 60 millones de pesos, del cual se informó que este no había sido utilizado; sin embargo en la sesión de cabildo pasada, se enteraron que ese crédito se había ejercido en diferentes rubros, los cuales desconocen.

“En este sentido me pronuncié a favor de conocer, antes de autorizar una deuda nueva, la situación financiera actual en la que se encuentra el Ayuntamiento, reducir algunos gastos secundarios, así como su reasignación para apoyo a las personas mayormente afectadas por esta situación, incluyendo en esa acción los poco menos de 300 millones de pesos pendientes de etiquetar, recursos provenientes de fondos federales”.