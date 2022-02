No habrá impunidad en asesinatos de periodistas: AMLO

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá impunidad para los autores materiales e intelectuales en los casos de periodistas asesinados.

El Presidente afirmó que ya no es lo mismo que antes:

“Primero, no hay impunidad, que no estén pensando autores intelectuales y materiales de estos crímenes, que van a quedar impunes, que no habrá castigo, es un mensaje aclaratorio”.

Y añadió que habrá “cero impunidad”, así como que se está mejorando el sistema del Mecanismo de Protección federal:

“Ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan, no hay protección. Nada de que ‘tenemos comprada la plaza y estamos bien parados; es más, como nosotros dimos dinero en la campaña para que ganara el presidente municipal, para que ganara cualquier autoridad, ya el secretario de Seguridad Pública está a nuestro servicio´. Eso ya se acabó. Puede ser que hagan sus acuerdos, enjuagues, pero nosotros no respetamos”.