No le importamos las mujeres a AMLO, acusa el PRI en Baja California Sur

Edith Velázquez Domínguez.

La Paz.- No le importamos las mujeres al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, acusa el PRI en Baja California Sur.

Así lo expresó Gabriela Cisneros Ruiz, presidenta del comité directivo del Partido Revolucionario Institucional en Baja California Sur.

“Decíamos precisamente, como en los últimos años los recursos han estado siendo minimizados en la participación de las mujeres y de las niñas en México, a la par, en este sentido, de las últimas declaraciones del Presidente, dejan ver cómo las mujeres mexicanas no le importamos”, declaró.

Esta declaración que acabamos de escuchar fue en respuesta a las recientes posturas que compartiera el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en la Mañanera del pasado lunes 10 de febrero, luego de que se le hicieran cuestionamientos respecto al tema del feminicidio, en donde el Presidente contestara lo siguiente: “No quiero que el tema sea nada más el feminicidio, ya está muy claro que se ha manipulado mucho sobre este asunto en los medios, no en todos desde luego, los que no, nos ven con buenos ojos, aprovechan cualquier circunstancia para generar campañas de difamación, así declaró, de distorsión, información falsa, este es el caso… ha quedado claro que nosotros vamos a proteger a las víctimas y de manera especial a la población vulnerable, niños, mujeres y adultos… ”.

Así mismo, Cisneros Ruiz insistió en su molestia ante las declaraciones de AMLO, al considerar que está dejando fuera un problema prioritario.

“Estamos muy indignados, muy molestos por el impacto que está generando el Presidente de la República, con lo de los temas más sensibles como el feminicidio en México, y que está atacando y está dejando fuera un problema tan prioritario”, enfatizó.

Cabe señalar que la Mañanera de este jueves 13 de febrero, el Presidente de la República se pronunció en contra del feminicidio tras el reciente caso de Ingrid Escamilla, pues destacó que es algo “inaceptable, aborrecible, que no se puede permitir” y que su gobierno deberá enfrentar “con toda la fuerza y las formas”, así mismo añadió, “Mi planteamiento es que no se hagan modificaciones para reducir ni cambiar los tipos causales, nada, que se castigue para evitar el feminicidio”.