No lograron acuerdo Sindicato y Ayuntamiento el paro continua

Foto: Rossy Díaz

La Paz.- Cerca de las 11 de la mañana en las instalaciones de servicios públicos se reunió el Secretario General del Ayuntamiento, Alejandro Mota Trasviña el director de servicios públicos Manuel Núñez Salas y el oficial mayor Dionisio Silva Bustamantes con los trabajadores de Servicios Públicos, y el secretario general del sindicato sección La Paz, Mauricio Higuera Cota sin embargo no lograron destrabar el conflicto, ahora además del pago, exigen la salida del director general, la administradora y el director operativo.

En su intervención el secretario general del sindicato dijo que lo único que están exigiendo es que se cumpla con el salario integral de todos los trabajadores.

El Secretario General a Alejandro Mota Trasviña en esta reunión confirmó que debido a la contingencia sanitaria cayó la recaudación hasta un 80% de sus ingresos lo que ha dificultado no sólo el pago a servicios públicos.

Reconoció que el Ayuntamiento está atravesando por una situación difícil, y el presidente municipal, Rubén Muñoz Álvarez, está gestionando con el gobierno del Estado para que adelante algunas participaciones y hacerle frente a esta situación y a otros problemas que tiene el Ayuntamiento.

Entregó una propuesta al sindicato con el objetivo de que se levantara el paro e iniciaron con la recolección de basura a fin de no agravar la situación que se vive por la pandemia en el municipio.

Explicó que la quincena ya fue cubierta por lo tanto la propuesta se centró en que las horas extras se cumplirían el 100% este miércoles , el 3 de abril el pago de la pensión humanitaria a la 14 horas, mientras que el bono de Semana Santa en dos exhibiciones, el 15 y 30 de abril.

La propuesta no fue aceptada por los trabajadores y pidieron que el presidente municipal Rubén Muñoz Alvarez no siga mintiendo toda vez que no se informó con antelación que no habría pago o que estaban atravesando por dificultades económicas.

Responsabilizan al presidente municipal por cualquier situación que se presente en esta contingencia sanitaria.

Con el grito de no las mentiras. No más mentiras, a ustedes nomás se les ve sentaditos en su oficina vayan a juntar basura, concluyó la reunión sin ningún acuerdo.