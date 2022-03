No más corruptelas en BCS; mujeres exigen justicia

Georgina Hernández Beltrán, activista sudcaliforniana dio a conocer que a pesar del tiempo, no se está haciendo nada para erradicar la violencia hacia la mujer, los problemas se están desbordando y desbordando al Estado mismo con todo lo que sucede, abusos, violencia, discriminación, feminicidios, situaciones que rebasan a las instituciones de gobierno, a las Procuradurías de Justicia y a la propia Secretaría de Educación Pública (SEP); no deben permitirse las corruptelas ni la impunidad ya que de hacerlo va de por medio la dignidad y la integridad de las mujeres.

Detalló que con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, todo el mes se agudizan con actividades, programas y campañas a favor de la mujer, eso por un lado, pero por otro esta la realidad misma que es muy diferente y distinta, la falta de atención y voluntad para hacer valer la ley, criticando el caso del diputado local denunciado por abuso, mismo que debe enfrentar las consecuencias y no ampararse del fuero que para eso, no es.

Puntualizo que a pesar de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y de que se generaron políticas públicas a favor de ellas, no hay respuesta del Estado en cuanto a la aplicación de dichas legislaciones y reglamentos, para combatir la violencia con la misma magnitud con la que se presenta, es decir, no se está trabajando para erradicarla.

“Estamos ante un problema cultural, sistémico que atraviesa todas las esferas y áreas del quehacer humano, por eso nos enfrentamos a todo esto que estamos viviendo y que no podemos explicarlo, aunque no se ha determinado realmente que lo que está en juego”.

Añadió que es la vida y la dignidad de las mujeres la que está en riesgo, no es algo así tan sencillo, es decir, en nuestro estado no existe una política pública real que prevenga, sancione y erradique la violencia en todos las formas.

“Aún se goza de impunidad y no solamente, es el problema de la violencia en si misma, sino es una estructura social en la que se tiene instituciones que no están preparadas y no tienen congruencias en su comportamiento, hay corrupción y todavía, la justicia se evade de muchas maneras”. “Puntualizó que esto es importante comentarlo, no depende de una buena voluntad de un gobernante o de los presidentes municipales sino es toda una estructura social, en donde el día de la mujer se le ha dado un giro diferentes, haciendo campañitas que simulen de que todos están a favor de las mujeres”.

Puntualizo que la violencia entre otras violaciones, viola el principio de igualdad y no discriminación, en el que el gobierno debe garantizar para que no se lleven a cabo, el decir que sea una cultura machista la que prevalece en México, no quita responsabilidad de hacer valer la ley como el caso de un diputado acusado de violación, mismo al que se le tiene que retirar el fuero, ya que no goza de ningún privilegio, al contrario, como representante social debe dar la cara.

“Tienen que quitarle el fuero para que pueda ser procesado, por que si no, es muy difícil, el fuero no es para eso, tiene que entender que el fuero, es para otra cosa, para luchadores sociales, para proteger el trabajo que puedan hacer en defensa de la ciudadanía, pero no para proteger sus corruptelas o delitos, no es para que con el fuero hagan lo que les de la gana, entonces no sirven así”.

Concluyó diciendo que los gobiernos tienen que cumplir con los 3 principales instrumentos existentes en Baja California Sur que es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como la Ley de la Discriminación, legislaciones en el que gobierno está obligado a cumplir y no es algo que se diga o se saque de la manga, sino que es una realidad.