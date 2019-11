No más menosprecio a la comunidad con discapacidad, refiere Mario González

Mario González Perez, habitante de este puerto, manifestó su inconformidad debido a que la comunidad con discapacidad está siendo discriminada en diversos ámbitos, debido a que no hay espacios idóneos para ellos, como tampoco existe la infraestructura urbana y transportación especial.

Explicó que semanas atrás autoridades municipales organizaron una serie de partidos de futbol que fueron programados para realizarse en ciertas canchas deportivas, sin embargo a la hora de jugar, el equipo con discapacidad fue excluido sin explicación, a pesar de que estaban agendados, por lo que la Dirección del Deporte canalizó al equipo a otra área deportiva en el que de igual modo fueron rechazados de momento, enfatizando que esto no debería suceder, pues se supone que el gobierno promueve la inclusión.

“Sufrimos discriminación, debido a que el equipo con discapacidad de Cabo San Lucas y que es patrocinado por el mismo Municipio de Los Cabos, nos reelegó y no se vale, nosotros y digo nosotros, porque yo también soy discapacitado y entreno con ellos, no tuvimos la atención necesaria o suficiente debido a que no pudimos jugar de acuerdo al calendario de partidos en la cancha establecida, así que nos tuvieron que mover a otra área deportiva en donde igualmente fuimos rechazados, “por lo que no entendemos por qué a unos sí y a otros no”.

Relacionado al Transporte, dijo que sería muy bueno que existieran unidades públicas con rampa, para que una persona con silla de ruedas pueda abordar una pesera o urbano, lo mismo deberían de pensar sobre cómo atender a las personas que utilizan andadera, enfatizando que es necesario que las autoridades sean en verdad inclusivas.